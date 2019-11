Urs Wälchli tritt als Einziger an

Eine Weile sah es ganz so aus, als würde es an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember zu einer Kampfwahl ums Ersiger Gemeindepräsidium kommen. Denn sowohl die SVP wie auch die SP bekundeten Interesse. Doch nun zeichnet sich ab, dass es nur einen Kandidaten geben wird. Die SVP hat Urs Wälchli nominiert. Der Landwirt aus Niederösch wird am kommenden Montag voraussichtlich still gewählt.