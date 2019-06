Vom Wechselschritt in den Galopp

«Also, fangen wir an, mit ‹Örgeli-Hus›» – Hans Kiener hat das Kommando. Die knapp zwanzig Frauen im Saal stellen sich auf, die Musik erklingt, es geht los. Jede Tänzerin weiss, was sie zu tun hat, wohin sie sich bewegen muss, welche Figur an der Reihe ist. Die Schritte sitzen, Hände greifen ineinander, es ist ein Drehen und Wenden, dass einem beim Zuschauen schier schwindlig wird.