Warum das Benzin im Emmental günstiger ist

Als Konsument fühle er sich «abgezockt», wenn er in Grosshöchstetten für das gleiche Produkt so viel mehr zahle als in Eggiwil, schrieb kürzlich ein Leser aus der Agglo Bern. Und auch weniger preisbewusste Autofahrer dürften sich schon gefragt haben: Wie sind solche Preisunterschiede möglich?

Höhere Standortkosten

Die Suche nach Antworten führt zuerst zu Fabian Bilger. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Avenergy Suisse, dem Verband der Benzin- und Ölbranche. «Ja», erklärt er, «beim Benzinpreis gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land.» Tendenziell sei der Kraftstoff in ländlichen Gegenden günstiger als in der Agglo. «Der Hauptgrund dafür sind die Standortkosten.» Will heissen: Je städtischer ein Gebiet ist, desto höher sind die Immobilienpreise, die Mieten der Tankstellen, die Löhne der Angestellten und so weiter. «Das ist ja auch in anderen Branchen wie dem Gastgewerbe zu beobachten.»

Die Benzinpreise sind aber noch von anderen Faktoren abhängig. Zum Beispiel von der Grösse der Tanks, in dem die Tankstellen ihr Benzin lagern. Je grösser der Tank, desto weniger oft muss er aufgefüllt werden – und desto tiefer sind die Transportkosten. Sogar der Pegelstand des Rheins hat Einfluss: Etwa ein Drittel des Benzins, das importiert und an die Tankstellen weiterverteilt wird, gelangt nämlich über die Rheinschifffahrt in die Schweiz. Je weniger Wasser der Rhein führt, desto weniger Fracht können die Schiffe laden und desto höher werden die Transportkosten.

Preisbewusste Autofahrer

Eine wichtige Rolle spielt zudem der Konkurrenzkampf unter den Tankstellenbetreibern. Beim Benzin achten die Kunden nämlich stark auf den Preis; das bestätigen alle angefragten Fachleute. So fahren Automobilisten zum Teil kilometerweite Umwege zu einer Tankstelle, an der sie ein paar Rappen sparen können.

«Wir haben sogar Kunden aus dem Kanton Luzern. Oder Bauern, die 400 Liter auf einmal tanken.»Peter Rüegsegger

Das beobachtet auch Tankstellenbetreiber Peter Rüegsegger. Er führt in Aeschau bei Eggiwil die Rüegsegger Installationen AG. Wichtigstes Standbein des Viermannbetriebs ist das Sanitär- und Heizungsgeschäft. Neben der Werkstatt, direkt an der Hauptstrasse Schüpbach–Eggiwil, ist die Tankstelle eingerichtet. Auf den Fenstersimsen blühen rote und weisse Geranien. Die Leuchtreklame am Dach ist unspektakulär, nur drei Wörter stehen darauf: Tankstelle, Benzin und Diesel. Spektakulär ist dafür der angeschriebene Benzinpreis. Hier kostet der Liter Bleifrei 95 nämlich nur 1.50 Franken. Zum Vergleich: Der Schweizer Durchschnittspreis liegt derzeit bei 1.66 Franken.