Wem die Glocken läuten

In der Berner Zeitung vom 31. Juli 1999 war zu lesen: «Einer der schönsten Orte».

Es ging um die Burgdorfer Oberstadt. Einmal mehr hatte sich diese Zeitung des Stadtteils zwischen Schloss und Stadtkirche angenommen, einmal mehr berichtete sie über die Wohn- und Lebensqualität an Schmieden- und Hohengasse, am Kirchbühl und an der Grabenstrasse.