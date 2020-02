Wenn der verfluchte Berg ruft

Schemenhaft erheben sich Bergkuppen auf der Bühne der Aula der Sekundarschule in Langnau. Im Vordergrund der Szenerie liegt ein Alphorn, schwach beleuchtet von einer Laterne. Urplötzlich kommt Bewegung in die stilisierte Berglandschaft. Drei junge Frauen in luftigen Cocktailkleidern, roten Kniesocken und groben Bergschuhen erobern die Berge – oder besser gesagt das Bühnenbild.