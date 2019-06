Wie aus dem Bilderbuch

Mit ihrem virtuosen Eingangsspiel hat Organistin Nina Wirz in der Stadtkirche Burgdorf die 288. Solätte eröffnet. Einiges mag sich am Fest der Schuljugend in den letzten Jahren verändert haben, eines aber bleibt sich gleich: der Blumenschmuck – ob bei den Mädchen das Bouquet in der Hand oder das Kränzchen im Haar oder beides zusammen sowie bei den Knaben des Röschen am schwarzen Gilet oder am weissen Hemd. Stolz marschierten die Erstklässlerinnen und Erstklässler durch das Kirchenschiff, um dann den obligaten Taler in Empfang zu nehmen. Und mindestens ebenso stolz wie ihre Kleinen sind jeweils die Eltern und Grosseltern, die den grossen Moment ihrer Kinder und Enkel mit Kameras und Handys festhalten.

Die Worte Einsteins

«Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.» Diese Aussage des Physikers Albert Einstein stellten die Neuntklässlerinnen Meret Mumenthaler und Michelle Winten in den Mittelpunkt ihrer Gedanken. Wie wird ihr Leben in zwanzig Jahren sein? Vielleicht würden sie dann feststellen, wie mühsam es sei, für die eigenen Kinder alles organisieren zu müssen. Und wie könnte es im Jahr 2089 sein? Da sässen sie möglicherweise zusammen im Altersheim und nervten sich über das Verhalten der Jugend. Möglich auch, dass es dann die Solätte in der heutigen Form nicht mehr gäbe. Oder dass es für die Mädchen, im Sinn der Gleichberechtigung, dannzumal erlaubt wäre, zum uniformen Weiss auch etwas Schwarz zu tragen. Applaus und etliche Lacher waren den beiden Festrednerinnen an der Kirchenfeier sicher.

Ein neuer Lebensabschnitt

In die Zukunft blickte auch Stadtpräsident Stefan Berger. Mit der diesjährigen Solätte beginne für die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler ein neuer Lebensabschnitt: «Freut euch auf die neue Zeit.» Sie sollten weder Angst vor dem eigenen Mut noch Angst haben, die eigene Meinung zu vertreten. Die Freiheit, selbst entscheiden zu können, sei weltweit nicht selbstverständlich. Und an alle Anwesenden gerichtet, meinte Berger, generell sollte man weniger Angst haben, etwas Neues anzupacken.

Mit dem Segen Gottes versehen und mit der Hoffnung von Pfarrer Roman Häfliger, an der heutigen Solätte möge in Burgdorf etwas Himmel auf die Erde kommen, verliess die Festgemeinde das Gotteshaus. Sei es, um sich mit einem kühlen Trunk zu erlaben oder um sich mit Erdbeerkuchen für den nachmittäglichen Festumzug bei ordentlicher Hitze zu stärken.

(Berner Zeitung)