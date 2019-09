Wo einst das Geschäft mit den Farben blühte

«Eigentlich stehen wir hier auf Sondermüll», sagt Hans Rudolf Aebi zu der interessierten Besucherschar. Allerdings sei das Grundwasser durch den Lehmboden geschützt. Damit spricht der Inhaber der Graphen-Farben Schweiz GmbH gleichsam die wechselvolle Geschichte seines aktuellen Unternehmens an. Denn hier in der romantisch-archaischen Umgebung des Winterseyschachens, eingeklemmt zwischen Sandsteinfluh und Emme, stehen immer noch Gebäudeteile der ersten Lack- und Farbenfabrik der Schweiz, der früheren Aebi & Co.