Wo man in Langnau noch bauen kann

Vor über einem Jahr haben sie angefangen. «Jetzt stehen wir etwa in der Halbzeit», sagte Philipp Hubacher von der BHP Raumplan AG. Er ist der Ortsplaner der Gemeinde Langnau. An der Informationsveranstaltung zur aktuellen Ortsplanungsrevision in der Kupferschmiede präsentierte er, wie sich die Gemeinde in Zukunft baulich entwickeln könnte. Die wichtigsten Vorschläge: