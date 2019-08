Ypsomed eröffnet neues Werk in Ostdeutschland

Heute Donnerstag soll der Standort feierlich eröffnet werden. Neben Geschäftsführer Simon Michel ist auch Politprominenz aus Deutschland angekündigt. Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, nimmt an der Feier teil, genau so wie Jens Spahn, der deutsche Bundesgesundheitsminister.

Laut Ypsomed soll mit dem neuen Standort das Wachstum der nächsten Jahre sichergestellt werden. «Nach dem Vollausbau unserer Schweizer Standorte schaffen wir mit dem neuen Produktionswerk dazu die nötige Kapazitätserweiterung», sagt Simon Michel. Hergestellt werden in Deutschland Injektions- und Infusionssysteme sowie Infusionssets für Insulinpumpen.

Nordostdeutschland biete ideale Rahmenbedingungen, vor allem was qualifizierte Arbeitskräfte betreffe, sagt Michel. Als erster Schritt will Ypsomed in Schwerin 150 neue Arbeitsplätze schaffen. Später soll diese Zahl je nach Auslastung der Produktion auf 200 ansteigen.

Ypsomed setzt auf Solothurn

Auch in der Schweiz schaffte Ypsomed jüngst neue Stellen – allerdings nicht am Hauptstandort in Burgdorf sondern in Solothurn. Anfangs Mai gab Geschäftsführer Simon Michel – der in Solothurn wohnt und für die FDP im dortigen Kantonsrat sitzt – bekannt, dass sein Unternehmen 110 Stellen von Burgdorf in den nördlichen Nachbarskanton verschieben wird. «Der Kanton Solothurn bekennt sich im Gegensatz zu Bern zur Industrie», begründete Michel den Entscheid.

Allerdings soll der Standort Burgdorf laut Ypsomed nach der Stellenverschiebung wieder stückweise aufgebaut und «nach aktueller Planung» wieder voll ausgelastet werden. Ende 2020 will Ypsomed in Burgdorf wie bis anhin rund 600 Mitarbeitende beschäftigen.