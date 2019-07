Zeit für Cinété

The wife

Joan und Joe Castelman sind sich nicht so einig, wie es scheint.

Donnerstag, 11. Juli: Joan und Joe Castleman sind seit fast 40 Jahren verheiratet. Joe gefällt sich als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Er geniesst in vollen Zügen die Aufmerksamkeit, die ihm zu Teil wird, diverse Affären inklusive. Seine Frau Joan scheint dabei mit viel Charme, einem scharfen Sinn für Humor und intelligenter Diplomatie die perfekte Unterstützung im Hintergrund. Als Joe für sein literarisches Œuvre mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, reisen sie gemeinsam nach Schweden. Begleitet werden sie von ihrem Sohn David – selbst angehender Schriftsteller ohne Vaters Segen. Zwischen hochoffiziellen Empfängen, Ehrfurchtsgebaren und Damenprogramm werden die Risse der Ehe sichtbar und eine unruhige Unzufriedenheit beginnt durch Joans stoische Fassade zu brechen.

Bohemian Rhapsody

Das Leben von Freddy Mercury steht im Zentrum des Films.

Freitag, 12. Juli: Bohemian Rhapsody feiert auf mitreissende Art die Rockband Queen, ihre Musik und ihren Leadsänger Freddie Mercury. Dieser widersetzte sich Klischees, trotzte Konventionen und wurde so zu einem der beliebtesten Entertainer der Welt. Der Film erzählt vom kometenhaften Aufstieg der Band durch ihre einzigartigen Songs und ihren revolutionären Sound. Sie haben beispiellosen Erfolg, bis Mercury, dessen Lebensstil ausser Kontrolle gerät, sich von Queen abwendet, um seine Solokarriere zu starten. Es gelingt ihm gerade noch rechtzeitig, die Band für das «Live Aid»-Konzert wieder zu vereinigen.

King of thieves

Altmeister-Ganove Brian Reader will es nochmal wissen.

Samstag, 13. Juli: Der Ruhestand ist was für Rentner, das findet zumindest Brian Reader. Seine alten Freunde sitzen im Knast, die Ehefrau ist unter der Erde und auch sonst verflucht der Ex-Ganove seinen ereignislosen Alltag. Ein letztes Mal juckt es ihn in den Fingern, sich und allen anderen zu beweisen, dass er es immer noch draufhat. Und so versammelt Brian, dem Alter und der modernen Technologie zum Trotz, eine Riege Krimineller der alten Schule um sich und wagt gemeinsam mit ihnen einen riskanten Coup, der als der grösste Diamantenraub aller Zeiten in die Geschichte Grossbritanniens eingehen wird.

Mauvaises herbes

Ertappt: Der junge Betrüger und seine Komplizin sind aufgeflogen.

Montag, 15. Juli: Wael, ein ehemaliges Strassenkind, lebt in einem Vorort von Paris und begeht kleine Betrügereien mit Monique, einer pensionierten Frau, die einiges an ihm findet. Von Victor überrascht, einem alten Bekannten, sind die Zwei gezwungen, ehrenamtliche Jobs in einem Jugendverein anzunehmen. Monique wird Victor’s persönliche Assistentin, während Wael sechs Schulabbrecher betreuen muss. Auch wenn er nicht begeistert ist, gelingt es ihm, die Trägheit und den hinterhältigen Geist seiner Schüler zu überwinden.