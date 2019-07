«Es tut sich etwas in Wengen»

Der Ferienverein ist Vergangenheit, die Gegenwart sind Arenas The Resorts. Das ist seit Anfang Jahr auch in Wengen ersichtlich, wo zwei entsprechende Fahnen vor dem Victoria-Lauberhorn wehen. Im Februar 2018 hatten die Aktionäre dem Verkauf des Gesamtportfolios des Ferienvereins an den Finanzinvestor Sami al-Angari zugestimmt. Das beinhaltet die vier Hotels in der Schweiz, je eines in Sardinien und an der Costa Brava und einen Campingplatz an der Costa Brava sowie die Betreiberorganisation. Entscheidend für die Zustimmung sei gewesen, dass die Arbeitsplätze – rund 500 – erhalten blieben und «die Hotels nicht nur weiterbetrieben werden können, sondern dass endlich auch in sie investiert werden kann», wie der Ferienverein damals in einer Medienmitteilung schrieb.