Farben und Traditionen

Die eigentlichen Stars der Veranstaltung, das Vieh, die Chüjerfamilien und Älpler von den Alpen im Dürrenwald, wurden alsbald mit Spannung erwartet. «Ueli Moor führte als Speaker in gewohnt souveräner Manier durch das Programm und kündigte das Eintreffen der Züglete an», heisst es in der Mitteilung.

Für die auch in diesem Jahr aufwendig mit Treicheln, Glocken und Blumen geschmückten Tiere waren zahlreiche Helferinnen und Helfer am Werk. Kühe, Kälber, Rinder, Ziegen und Stier Bordo zogen stolz und von prächtig gekleideten Frauen, Männern und Kindern begleitet am staunenden Publikum vorbei und drehten eine Zusatzrunde um das Festgelände, bevor es weiter in die heimischen Ställe auf dem Talboden oder in die Vorweide auf der anderen Talseite ging.

Zu den weiteren Attraktionen der diesjährigen Alpabfahrt gehörten die Darbietungen der Jungschwinger, die musikalischen Auftritte der Jodlergruppe Simmenfall aus der Lenk und der Alphornformation Lokruef aus St. Stephan oder ein Abstecher in den Hangar, wo der Papyrus-Hunter aus nächster Nähe bewundert werden konnte.

«Besucherinnen und Besucher liessen sich auf dem Festgelände von den zahlreich feilgebotenen kulinarischen lokalen Spezialitäten und der Handwerkskunst aus der Region in den Bann ziehen», hält St. Stephan Tourismus fest.