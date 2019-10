Feier für den Neugewählten

Mit nicht weniger als sechs Einmann- oder Kleinstparteien ging die EDU Kanton Bern eine Allianz ein. Diese Listengruppe kam auf 329'742 der total 8'250'302 Parteistimmen, welche im Kanton Bern abgegeben wurden. Das sind knapp vier Prozent, was für einen von 24 Sitzen reichte. «Knapp», wie der Berner EDU-Präsident Peter Bonsack sagt.

Gafner vermochte dank dieser Listenverbindungen Prominente zu schlagen wie den Berner CVP-Gemeinderat Reto Nause (23'972 Stimmen), den früheren Berner Grossratspräsidenten Marc Jost (EVP) aus Thun (18'923 Stimmen) und den Initianten der Hornkuh-Initiative, Armin Capaul (21'510 Stimmen). Gafner kam auf 13'885 Stimmen.

Obwohl er dem bernischen Grossen Rat nicht angehört, besetzte Gafner auf der EDU-Liste den ersten Platz, vor den Kantonsparlamentariern der EDU. Den Spitzenplatz habe Gafner bekommen, sagt Bonsack, weil der Meisterlandwirt aus Oberwil schon bei den Wahlen 2015 nur knapp hinter dem früheren Belper Nationalrat Andreas Brönnimann den zweiten Platz belegt habe.

Zudem hätten die EDU-Grossratsmitglieder nicht an die Spitze gedrängt. Brönnimann wurde bei den Wahlen 2011 nicht wieder in den Nationalrat gewählt, worauf die EDU acht Jahre lang nicht mehr unter der Bundeskuppel präsent war.

Bern - stärkste EDU-Sektion

Erneut vertritt nun ein Berner die EDU im Nationalrat, obwohl diese Partei in elf Kantonen antrat. Die EDU Kanton Bern sei gesamtschweizerisch gesehen schon lange die stärkste Sektion, sagt Bonsack.

Sie sei im Kanton Bern in vielen Dörfern präsent und habe immer wieder Gemeindepräsidenten gestellt. Eine Rolle spiele auch, dass die EDU in Freikirchen verankert sei – so wie Andreas Gafner, der Mitglied der Freien Missionsgemeinde Oberwil ist. Die Wahlfeier zu Ehren Gafners findet in der Turnhalle Oberwil statt und beginnt um 20 Uhr.