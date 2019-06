Finanzhilfe für Hochwasserschutz

«Das ist ein wichtiger Zahltag für uns», sagte Jolanda Luginbühl, ­Gemeindepräsidentin von Aeschi, gestern Nachmittag etwas oberhalb von Mülenen auf einer Baustelle am Suldbach.

Anlass für die Aussage der Gemeindepräsidentin bot, dass Aeschi mehr als 400'000 Franken Beiträge an das grosse Hochwasserschutzprojekt für den an der Einmündung der Suld in die Kander gelegenen Ortsteil erhielt.

Im Juni 2017 hatte die Gemeindeversammlung einen Bruttokredit von fast 5,6 Millionen Franken bewilligt. Im Herbst 2018 wurden die Bauarbeiten in Angriff genommen für das Projekt, das mittlerweile weitgehend fertig ist.

Das hob Marcel Dähler vom Ingenieurbüro Kissling + Zbinden hervor, das das Projekt betreut. Wie Dähler bei der Baustellenbesichtigung betonte, übernehmen Bund und Kanton mit 4,2 Millionen den Löwenanteil an den Kosten für das Projekt, das auf den Schutz vor einem 300-jährigen Ereignis ausgelegt ist und mit dessen Planung bereits 2012 begonnen worden war.