Er flüchtete vor der Polizei – und löste ein Chaos aus

Montagmittag, kurz nach 12 Uhr: Eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei Freiburg will an der Duensstrasse in Düdingen einen Autolenker kontrollieren, der mit seinem Fahrzeug von Tafers her in Richtung Düdingen unterwegs ist. Anstatt sich auszuweisen, drückt der Fahrer allerdings kräftig aufs Gas und fährt «in rasanter Fahrweise in Richtung Bahnhof», wie es im Communiqué heisst.