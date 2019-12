Fünf illegale Pneu-Deponien entdeckt

Im Sensebezirk haben Unbekannte Altreifen in der Natur entsorgt. Seit dem 12. Dezember wurden der Kantonspolizei Freiburg fünf illegale Deponien mit insgesamt 150 alten Pneus gemeldet.

Entsorgt wurden die Reifen in Düdingen beim Weiler Galmis und bei der Pumpstation, in Schmitten beim Ausstellplatz an der Burghole sowie in der Gemeinde Wünnewil-Flamatt beim Weiler Balsingen und im Quartier Chrützzelg, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt.