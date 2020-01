Hochbaufirma gibt auf – 23 Jobs betroffen

Die Firma Antonietti Kerzers AG gibt ihre Tätigkeit bis spätestens Ende 2020 auf. Ein gesunder Fortbestand der Firma sei mit der heutigen Firmenstruktur in der aktuellen Situation des Bauhauptgewerbes im Seebezirk nicht möglich. Darüber informierte das Ehepaar Anita und René Antonietti am Montag an einer Medienkonferenz.