Nachtclub in Flamatt ist bereits wieder zu

Grund sind dieses Mal administrative Probleme: Die Direktion für Sicherheit und Justiz hat die Schliessung des Nightclubs Revolver angeordnet, weil dem Betreiber das Patent D entzogen worden war. Diese Diskotheken- oder Kabarettlizenz berechtigt dazu, «vor Ort zu konsumierende Speisen und Getränke zu servieren und Attraktionen zu präsentieren mit der Verpflichtung, eine Tanzfläche für das Publikum zu haben», heisst es auf der Website des Kantons Freiburg. Der Nightclub Revolver betrieb eine Bar und sieben Zimmer für die Ausübung der Prostitution. Die näheren Gründe für den Patententzug sind nicht bekannt.

Turbulente Vorgeschichte

Bereits der Vorgängerbetrieb, die Starlight-Bar samt Massagesalon, die vorher in den Räumlichkeiten betrieben wurde, war wiederholt von den Behörden beanstandet worden. Das Lokal wurde mehrfach vorübergehend und schliesslich im Dezember 2016 definitiv geschlossen. Damals aufgrund der hygienischen Zustände – und weil in den sechs Zimmern neun bis elf Prostituierte arbeiteten, was nicht zulässig ist. Einige Monate später hatte am selben Ort der Nightclub Revolver eröffnet.