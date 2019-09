Gefühls- und Gletscherrauschen

Ein französisches Orchester, das in Wagner’scher Opulenz schwelgt und Gletschereis zum Schmelzen bringt: Das ist doch schon sehr gut. Ein Orchester aber auch, das kühn Gershwins vitalen Kosmos zelebriert und Ravels «Boléro» in die Rauschwolke treibt: Das hört man sich gerne an. Das Orchestre National de Lyon hat diese Spannbreite am sechsten Zeltkonzert des Gstaad-Menuhin Festivals mit Bravour ausgefüllt. Und mit seinem elegant-geschmeidigen Spielstil und der kräftig-grellen bis pastell-feinen Tongebung seiner in Alter und Geschlecht gut durchmischten Instrumentalbesetzung für sich eingenommen.