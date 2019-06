Greenfield startet mit den Toten Hosen und den Dropkick Murphys

Ab heute Donnerstag gehört der Flugplatz Interlaken wieder den Rock- und Metalliebhaber. Die 15. Ausgabe des Greenfield Festivals steht an. Und kehrt am ersten Festivaltag sogleich zu den Wurzeln zurück: Um 23 Uhr spielen die Toten Hosen ihren zweiten Auftritt am Festival. Das erste Mal waren sie 2005 bei der Erstausgabe dabei und trotzten damals Wind und Wetter.

Weiter Hauptacts am Donnerstagabend sind die Dropkick Murhpys (21 Uhr) und Behemoth (19.30 Uhr).

Der gesamte Zeitplan ist unter www.greenfieldfestival.ch verfügbar. (Berner Oberländer)