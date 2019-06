Greenfield: Unwetter forderte keine Verletzte

Die Kantonspolizei Bern meldet, dass sie rund um das Greenfield Festival diverse Verkehrskontrollen durchgeführt hat. Insbesondere am Mittwoch seien gegen 300 Fahrzeuge näher überprüft worden. Über den gesamten Zeitraum seien vier Verkehrsteilnehmer festgestellt worden, die unter Alkoholeinfluss standen. Zum Vergleich: letztes Jahr waren es acht Personen gewesen. Bei vier weiteren Person fielen Drogenschnelltests positiv aus (2018: 5). Weiter wurden über vierzig Ordnungsbussen ausgestellt und neun Personen verzeigt.

«Alles in allem verlief das Festival aus polizeilicher Sicht ohne grössere Probleme», schreibt die Kantonspolizei. Die Polizeimitarbeiter vor Ort Bern standen auf dem Festival-Gelände vorwiegend wegen gemeldeten Streitereien im Einsatz. Vereinzelt seien Meldungen zu Diebstählen oder Lärmklagen eingegangen. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts auf Diebstahl kontrolliert.

«Sehr geordnet» fasst Sanitätschef Martin Hofer die drei Festivaltage zusammen. Sein Team, das aus Sanitätern des Rettungsdienstes der Spitäler fmi AG und der Organisation Docs besteht, verzeichnete 1000 Kontakte. Das entspreche dem erwarteten Patientenaufkommen. «15 davon mussten ins Spital überführt werden, da wir die Untersuchung nicht vor Ort machen konnten.» Das Unwetter habe auf die Anzahl Kontakte keinen Einfluss gehabt. Der Sanitätsdienst war aber selber betroffen: «Wir mussten unsere Station beim Camping verlassen, die Evakuation verlief vorbildlich», so Hofer.

Das Unwetter hielt die Besucher auch nicht davon ab, am Festival zu bleiben. Der Zeitplan wurde angepasst, die Bands traten etwas später auf. So auch Samstag-Headliner Sabaton. Sänger Joakim Brodén zeigte sich schwer beeindruckt: «Ihr habt das am schlimmsten vorstellbare Wetter erlebt und seid trotzdem noch da.» Zuvor hatten die Schweizer Überflieger Eluveitie bereits ihr fünftes Konzert auf dem Flugplatz Interlaken gespielt. Bereits am Freitag stand wohl die von vielen Besucher am sehnlichsten erwartete Band auf der Bühne: Slipknot. Sie vermochten noch mehr Publikum als die Toten Hosen anzulocken. (ngg)

(Berner Oberländer)