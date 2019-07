Herausforderungen erfolgreich gemeistert

«Nach der bestandenen Maturitätsprüfung verfügt ihr über ein vertieftes Wissen auf einer breiten Palette von Fächern», sagte Rektorin Andrea Iseli. Sie würden nie mehr über ein derart breites Wissen verfügen wie gerade jetzt, denn nun komme die Spezialisierung, und damit würde viel des Erlernten verblassen. «Daher bitte ich euch, die Intelligenz, die Kreativität, aber auch den Widerspruchsgeist in die Gestaltung unserer Welt und eure Zukunft zu investieren», ergänzte sie.

Vorbereitet in die Zukunft

«Nun stehen euch alle Wege offen, und ihr seid gut vorbereitet, die Zukunft mit sicherem Schritt in Angriff zu nehmen», fügte Regierungsrätin Christine Häsler ihren Gratulationen an. Es fehle an Fachkräften, und niemand wisse, was die Zukunft bringe. Die Digitalisierung bringe Veränderungen. «Wir setzen viel Vertrauen in euch, bleibt neugierig, mutig und innovativ», legte Häsler den jungen Leuten ans Herz.

Klassenweise stellten sich die Abgängerinnen und Abgänger mit Tanz, Musik Gesang, Bildern und Geschichten vor, bevor sie vom Prüfungsleiter Christoph Däpp via jeweiligen Klassenlehrer ihre Zeugnisse entgegennahmen. Am besten abgeschlossen hat Nadine Grossniklaus, Beatenberg, mit Note 5,6. David Hirsch, Oberhofen, und Leonie Hirt, Interlaken, reüssierten mit 5,5. Fünf weitere waren mit 5,4 erfolgreich, und eine Maturandin mit 5,3. Joana Mayer, Wilderswil konnte für ihre Maturaarbeit den Berner Theologiepreis 2019 entgegennehmen.

Prima a Jan Bleuer, Ringgenberg; Nicola Bonata, Ringgenberg; Björn Brunne, Meiringen; Seraina Frey, Leissigen; Michelle Heimberg, Gsteigwiler; Albulena Kelmendi, Brienz; Nicole Maurer, Unterseen; Joana Mayer, Wilderswil; Florian Michel, Brienz; Lea Michel, Wilderswil; Marc Schläppi, Schattenhalb; Svenja Steiner, Ringgenberg; Kai Stewart, Goldswil; Florin von Hintzenstern, Interlaken; Fabian Widmer, Brienz; Marie-Luise Zurbuchen, Habkern; Franziska Zwald, Oberried.

Prima Anina Anderegg, Meiringen; Alain Astrawan, Merligen; Gabriela Bleuer, Grindelwald; Madeleine Brunner, Iseltwald; Kim Durrer, Meiringen; David Hirsch, Oberhofen; Leonie Hirt, Interlaken; Janica Kallen, Adelboden; Mathias Kissling, Bönigen; Ramon Kohler, Unterseen; Jennifer Kunz, Unterseen; William Künzler, Ringgenberg; Benjamin Maurer, Spiez; Gregory Meijer, Spiez; Schneiter Sarah, Leissigen; Stalder Leonie, Gsteigwiler; Staub Lukas, Lauterbrunnen; Nadja Steiner, Wengen; Till Vollmer, Unterseen; Janine Zurbuchen, Grindelwald.