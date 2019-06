Hochwasserschutzprojekte schlagen sich in Gefahrenkarte nieder

Die Gefahrenkarte aus dem Jahr 2007 für die Bödeligemeinden Bönigen, Interlaken, Matten, Unterseen und Wilderswil ist revidiert worden. Verschiedene Hochwasserschutzprojekte haben für eine Entschärfung der Gefahren gesorgt.

Die Revision beschränkte sich auf die Hochwassergefahr, wie die Gemeinde Interlaken am Donnerstag mitteilte. 2005 richtete ein Jahrhunderthochwasser in der Region grosse Schäden an. Danach wurden grosse Hochwasserschutzprojekte erarbeitet und realisiert.