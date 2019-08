«Ich kenne den Geist von Spiez»

Kennen Sie den «Geist von Spiez»?

Mark Forster: Hat das irgendetwas mit dem «Wunder von Bern» zu tun?

Ja genau – mit dem deutschen Fussball-Weltmeistertitel 1954.

Ich glaube, die Nationalmannschaft war hier im Belvédère. Wissen Sie, warum ich das weiss?

Warum?

Weil fünf Spieler aus der Nationalmannschaft Spieler vom 1. FC Kaiserslautern waren, unter anderem Kapitän Fritz Walter. Ich komme ja aus Kaiserslautern, und da weiss man eigentlich nichts, ausser alles, was Fritz Walter betrifft...

Werden Sie also die «Wunder von Bern»-Ausstellung am Bahnhof Spiez besuchen?

Ich war gerade am Bahnhof, aber ich bin da wohl dran vorbeigelaufen. Ich hatte Stress, weil ich mit dem Flugzeug nach Zürich geflogen und dann mit der Bahn nach Spiez gefahren bin. Mein Koffer hat eigentlich vier Räder, kam aber auf dem Kofferband nur mit drei Rädern an. Das heisst, ich war etwas gestresst. Das spricht aber für die Kraft von Schweizer Kofferwerfern (lacht).