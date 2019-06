In Badi und zwei Restaurants eingebrochen

Ungläubige Gesichter am Mittwochmorgen bei Gästen der Badeanlage in der Spiezer Bucht: Der Eingangsbereich war von Polizisten mit rotweissem Band abgesperrt und die Türe zum Kassenbereich war beschädigt. «Wir haben kurz nach sechs Uhr die Meldung erhalten, dass in die Badeanlage eingebrochen worden war», sagte Jolanda Egger, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern. Die Ermittlungen seien noch im Gange.

«In Erwartung eines absoluten Spitzentages und somit vielen Gästen in der Badi sich dann mit einem Einbruch befassen zu müssen, ist schon sehr, sehr ärgerlich», äusserte Daniel Wyss seinen Unmut. Der Dienstchef Liegenschaften der Gemeinde Spiez, letztere ist Eigentümerin der Anlage, weiss, dass keine Tageseinnahmen gestohlen wurden. «Ein kleiner Stock von wenigen Hundert Franken war jedoch in der Kasse. Diese wurde aufgebrochen und das Geld ist weg», sagte Wyss. Natürlich habe man Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Recherchen dieser Zeitung haben ergeben, dass in der gleichen Nacht weitere Einbrüche verübt wurden, in Spiez und in Einigen. «Wir können bestätigen, dass sich eine in ein Restaurant an der Seestrasse und in einen Gastwirtschaftsbetrieb an der Hauptstrasse in Einigen Zutritt verschafft hat», sagte Kapo-Sprecherin Jolanda Egger.

Nachgefragt bei der Pächterin des «Bistro Chez Trix» an der Hauptstrasse in Einigen, bestätigt Beatrice Meyer, dass ein Seitenfenster des Bistro eingeschlagen worden war und die Kasse gestohlen wurde. Wie hoch die entwendete Geldsumme ist, sagte Meyer nicht. Von «mehreren Tausend Franken Sachschaden» spricht Ripon Barua-Hari, Pächter des Schloss Pintli an der Seestrasse in Spiez. Zwei Türen seines Betriebes seien beschädigt worden. Geld habe er keines im Gebäude aufbewahrt. «Aber Wein haben sie mitgenommen.»

