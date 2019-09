Interlaken: Action an der Postgasse

Das Horrorszenario für jeden Lokomotivführer: Ein Personenwagen versperrt ihm den Weg, bewegungsunfähig zwischen Bahnschranken eingeklemmt, der Zug kann nicht mehr bremsen, der Lokführer nur noch hupen. Und hoffen, dass sich niemand mehr im Auto befindet. Ein lautes Krachen, Totalschaden am Auto. Zum Glück keine Verletzten – einmal mehr. Die Insassen des Personenfahrzeugs, Touristen aus Kuwait, erkannten die Gefahr rechtzeitig und brachten sich in Sicherheit. So geschah es vor fast exakt drei Jahren, am 8. September 2016, an der Postgasse in Interlaken.