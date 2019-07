Jonathan Schmid mit eleganter Laufdemonstration zum Solosieg

Der Adler von Adelboden lief, nach der Belastung im Vorfeld, gar persönliche Bestzeit. In Abwesenheit von Rekordinhaberin Martina Strähl, die sich beim Berlin-Marathon für Olympia 2020 qualifizieren will, war der Sieg der erfolgreichen Solothurner Polysportlerin Petra Eggenschwiler ungefährdet.

Zweite wurde die Blümlisalp-Lauf-Siegerin Sarah Umbricht. Schnellste Oberländerin war noch vor der erfolgreichen All-Blacks-Topläuferin Kathrin Knuchel die drittklassierte Thunerin Cornelia Roth. Toll der 9. Overall-Platz der Interlaknerin Iris Wenger, welche nur knapp hinter OK-Mitglied Edith Zurbrügg auf dem Sillerenbühl einlief.

Die Solothurnerin Petra Eggenschwiler siegte bei den Frauen. (Fotos: Peter Russenberger)

Rekord knapp verpasst

Starke Leistungen boten Polysportler – also Läufer, die sich sonst in anderen Sportarten hervortun. Wie etwa die BOSV-Schneesportler Nico Buchs und Fabian Fahner mit dem 9. und dem 10. Platz sowie die Spiezer Seriensiegerinnen, die Wohler-Zwillinge Carla und Gianna, in der Frauenstaffel. Auch die Juniorin Corinne Suter überzeugte erneut.

«Hätte ich gewusst, dass der unangreifbare Rekord von Kyburz in Reichweite liegt, hätte ich es nicht so locker genommen.»Jonathan Schmid OK-Präsident und Sieger16. Vogellisi-Berglauf

Ebenfalls Patrick Frey ist ein Polysportler: Er verwies den Jurassier Gilles Bailly noch auf den dritten Podestplatz. OK-Präsident Jonathan Schmid kratzte mit einer eleganten Sololaufdemonstration am Fabelstreckenrekord von OL-Weltmeister Matthias Kyburz. Mit 55:21 Minuten verpasste er diesen um lediglich 29 Sekunden. «Hätte ich gewusst, dass der unangreifbare Rekord von Kyburz in Reichweite liegt, hätte ich es nicht so locker genommen.» In den letzten fünf Jahren hat der gelernte Bäcker eine riesige Entwicklung vollzogen. Der Seriensieger verstärkt nun die Swiss-Athletic-Bergnati, mit der er an der WM in Zermatt guter Elfter wurde.

Toll, dass es auch beim Kids-Berglauf boomt. Schmid lobt als OK-Präsident seinen OK-Stab und die Helfer für den profihaften Einsatz. Und die Nordisch-Walker kamen in dieser herrlichen Bergwelt mit oder ohne Stock auch zu einem Aha-Erlebnis.

Auszug aus der Rangliste

Männer: 1. Jonathan Schmid, Adelboden, 55:21. 2. Patrick Feuz, Lenk, 4:23 zurück. 3. Gilles Bailly, Perrefitte, 6:33. 4. Silas Walther, All Blacks/Oberthal. 10. Nicolas Buchs, Lenk. 11. Fabian Fahner, Meiringen. 13. Rolf Messerli, Oberstocken. 15. Christian Gruber, Matte. 17. Daniel Rhyner, Thun. 18. Martin von Känel, Reichenbach. 21. Fritz Leibundgut, Spiez. 22. Daniel Zingg, Merligen. 23. Jerome Furer, Frutigen. 25. Hansjürg Brügger, Frutigen. 26. Adrian Rothenbühler, Reutigen. 28. Gerhard Zeller, Stechelberg. 29. Manuel Sigg, Thun. 31. Christian Maurer, Frutigen. Frauen: 1. Petra Eggenschwiler, 1:08:10. 2. Sarah Umbricht, beide Solothurn, 4:11 zurück. 3. Cornelia Roth, Thun, 5:27. 4. Kathrin Knuchel, Thun. 8. Edith Zurbrügg, Adelboden. 9. Iris Wenger, Interlaken. 12. Cécile Lanz, Thun. 18. Susanne Wings, Amsoldingen. 14. Laura Bieri, Frutigen. 16. Rahel von Bergen-Ruef. 17. Christine Willi, Steffisburg. 18. Rebecca Isaak, Adelboden. 19. Karin Jaun, Unterseen. 20. Catherine Lohri, Heiligenschwendi. 22. Corinne Suter, Wengi b.F. 23. Beatrice Bärtschi, Frutigen. 24. Jasmin Zürcher, Goldiwil. 25. Cornelia Grossen, Adelboden. 26. Doris Krenger, Thun. 27. Judith Hadorn, Fahrni. 28. Judith Graf, Matten.

Komplette Rangliste: www.vogellisi-berglauf.ch.