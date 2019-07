Kamberkrebse im Thunersee entdeckt

«Wir waren am vergangenen Samstag in Leissigen am See; nach dem Nachmittagsgewitter fanden wir einige Krebse am Strand.» Das berichtetet Raphael Nadler aus Zofingen der Redaktion dieser Zeitung – und schickt auch gleich Fotos der 12 bis 15 Zentimeter langen Tiere. Nadler möchte wissen, um welche Krebsart es sich handeln könnte. Denn wie einheimische Krebse sehen sie nicht aus.