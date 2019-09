200 Lehrabgänger fanden keinen Job

Im Kanton Bern hat sich die Arbeitslosenquote im August von 1,6 auf 1,7 Prozent erhöht. 9443 Personen waren arbeitslos gemeldet, 148 mehr als im Vormonat. Das teilte die bernische Volkswirtschaftsdirektion am Montag mit.

Angestiegen ist die Arbeitslosigkeit - wie jeden August - bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 24 Jahren. Gut 200 von ihnen fanden nach Ende der Ausbildung keine Anschlusslösung. Die Zahl der übrigen Arbeitslosen war leicht rückläufig.

In sechs von zehn Verwaltungskreisen erhöhte sich die Arbeitslosigkeit leicht, in den übrigen ging sie zurück oder blieb stabil. Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht von 0,5 Prozent im Obersimmental-Saanen bis 2,7 Prozent in Biel.