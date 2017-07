«Diese Kritik ist eigentlich paradox»

Herr Tobler, kurz vor Ihrer Emeritierung protestierte das Pflegepersonal, dass es künftig nicht mehr in der Leitung des Inselspitals vertreten sein wird. ­Haben Sie sich Ihren Abschied anders vorgestellt?

Andreas Tobler: Jede Reorganisation bringt eine gewisse Unruhe mit sich. Das ist normal und auch bei der Insel-Gruppe der Fall. Ich möchte mich zum konkreten Fall aber nicht mehr öffentlich äussern, da ich am 30. Juni in den Ruhestand getreten bin und die Reorganisation die Zukunft betrifft.

Aber auch während Ihrer Zeit als Ärztlicher Direktor wurde kritisiert, dass die Spitalleitung das Personal zu wenig informiert.

Für eine Geschäftsleitung einer grossen Unternehmung ist es eine enorme Herausforderung, die Kommunikation so auszu­gestalten, dass sie klar und verständlich ist. Dass dieser Kunst nicht immer Genüge getan wird, ist leider so. Für mich persönlich war immer wichtig, im Kerngeschäft des Spitals, also in den Kliniken, präsent zu sein. Ist man dies als Geschäftsleitungsmitglied nicht, weiss man auch nicht, wie Veränderungen kommuniziert werden sollen.

Die grösste Veränderung war die Fusion von Inselspital und Spital Netz Bern. Würden Sie rückblickend etwas anders machen?

Bei der Fusion war die grösste Herausforderung, dass unterschiedliche Kulturen aufeinandertrafen: auf der einen Seite das Unispital, auf der anderen die Grundversorgungsspitäler. In der heiklen Phase vor einigen Jahren haben wir diesem Aspekt zu wenig Rechnung getragen.

Was hätten Sie konkret anders machen sollen?

Wir hätten zuerst eine gemeinsame Geschichte und Vision entwickeln sollen. Da das Inselspital deutlich grösser ist als alle anderen Standorte, hatte der Kleinere häufig das Gefühl, den Kürzeren zu ziehen. Der Grössere verstand auf der anderen Seite nicht, weshalb sich der Kleinere nicht endlich anpasst. Das gegenseitige Verständnis und der Respekt haben manchmal gefehlt.

Wo bestehen im Zusammenhang mit der Fusion aus medizinischer Sicht Probleme?

Das abgestufte Versorgungskonzept finde ich als Grundidee nach wie vor faszinierend. Die Landspitäler erbringen eine wohnortsnahe Grundversorgung, ebenso das Stadtspital. Das Unispital hingegen ist für die spezialisierte und hoch spezialisierte Medizin verantwortlich. Dieses Modell haben wir teilweise sehr gut umgesetzt. In anderen Gebieten funktioniert es noch nicht wie gewünscht – etwa in manchen chirurgischen Bereichen.

Gemäss dem abgestuften Modell sollten Sie aber Patienten ans Tiefenauspital weiterleiten, wenn sie keine Behandlung an der Uniklinik benötigen.

Klar könnte man das machen. Aber wenn am Schluss die Fusion dazu führt, dass nur ein Taxiunternehmen profitiert, dann haben wir etwas falsch gemacht. Man muss sich auch in die Lage des Patienten versetzen. Dieser versteht eine Verlegung nur, wenn wir ihn vor Ort nicht weiterbehandeln können. Sagen wir ihm aber, er müsse verlegt werden, weil er nicht ins Schema passe, dann versteht er das nicht.

Hat man dies bei den Fusionsplänen zu wenig berücksichtigt?

Zum Teil ja. Den zuweisenden Ärzten wurde vielleicht auch noch zu wenig klar kommuniziert, an welchen Standorten ­welche Behandlungen primär ­angeboten werden. Aber das Inselspital weist im Vergleich mit anderen Unispitälern nach wie vor einen geringen Anteil Grundversorgungspatienten auf.

Mit der Fusion ist man somit auf dem richtigen Weg?

Fragen Sie mich das in einigen Jahren wieder. In vielen Bereichen sind wir auf dem richtigen Weg – etwa mit der Neurorehabilitation in Riggisberg. Eine Fusion dauert aber Jahre, man darf nicht zu ungeduldig sein. Wahrscheinlich braucht es eine Generation, die nichts anderes kennt. Die Personen, die heute da sind, betreten eine neue Welt. Diese hat zwar tolle Seiten. Aber man blickt auch immer wieder zurück und sagt sich, dass es früher besser gewesen sei.

Besser oder wenigstens tiefer waren früher die Kosten. Wie hoch werden die Krankenkassenprämien in zehn Jahren sein?

Da wage ich keine Prognose. Ich würde aber die Frage umgekehrt stellen: Was erhält der Patient heute mehr für sein Geld als früher? Solange der medizinische Nutzen in einem guten Verhältnis zu den Kosten steht, ist dies meiner Meinung nach vertretbar. Vor zehn Jahren etwa wäre eine 75-jährige Patientin mit einem schweren Hirnschlag auf lange Zeit pflegebedürftig geworden. Heute ist es dank neuer Methoden möglich, dass sie wieder nach Hause geht und selbstständig leben kann. Volkswirtschaftlich gesehen ist diese Entwicklung positiv. Problematisch wird es hingegen, wenn die Kosten steigen und kaum ein Mehrwert entsteht.

Wo ist dies der Fall?

In der Onkologie kann man sich zu Recht fragen, ob es sinnvoll ist, ein Leben mit sehr teuren Medikamenten um drei bis vier Monate zu verlängern. Hier müssen sich alle medizinischen Gebiete ständig kritisch hinterfragen. Ist eine Intervention wirklich nötig, und bringt sie etwas? Dabei sollte immer der Gesamtkontext der Patienten berücksichtigt werden. Nicht immer ist das technisch Machbare auch sinnvoll.

Am Inselspital gibt es auch Wirtschaftlichkeitsgespräche mit den Chefärzten. Darin geht es etwa um die Entwicklung der Fallzahlen. Das animiert zu unnötigen Operationen.

Reine Wirtschaftlichkeitsgespräche ohne medizinisches Abwägen sind Nonsens. Wenn man sich aber an einem solchen Gespräch Gedanken darüber macht, wo eine Klinik medizinisch und wirtschaftlich steht, und überlegt, wie man sich verbessern könnte, ist das sinnvoll und notwendig.

Der einfachste Weg für eine ­Verbesserung führt aber in ­einigen Bereichen über mehr Operationen.

Das ist der falsche Ansatz. Deshalb bin ich auch strikte gegen das Festlegen von Mengenzielen. Stattdessen sollte man sich fragen, ob Prozesse vereinfacht und so die Effizienz gesteigert werden kann. Wir haben am Inselspital viele Beispiele, bei denen am Ende der Patient von solchen Massnahmen profitiert. Aber klar: Zum Teil zielen die Gespräche in eine falsche Richtung. Nichtsdestotrotz muss man auch realistisch bleiben. Jeder Franken, den wir ausgeben, muss verdient werden.

Wie können die Gesundheitskosten gesenkt werden?

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich das Tarifwesen radikal umkrempeln. Die aktuellen Systeme setzen den Anreiz für Selbstoptimierung der Leistungserbringer und Mengenausweitung. In einem alternativen System sollten zugespitzt ausgedrückt die Spitäler für jeden Patienten belohnt werden, der nicht ins Spital kommen musste, da er ambulant behandelt oder, noch besser, bei dem eine Behandlung vermieden werden konnte. Nehmen wir ein Beispiel: Eine Patientin muss immer wieder ins Spital wegen Asthmaanfällen. Je häufiger sie behandelt wird, desto mehr läuft heute das «Geschäft», und das kostet. Wenn aber die Anreize andersrum wären, dann würde das Spital jemanden zur Patientin nach Hause schicken. Dort würde man sehen, dass die Wohnung schimmlig und Ursache für die Anfälle ist. Diese würde saniert, die Patientin würde weniger Atemnotattacken erleiden und somit auch weniger ins Spital kommen. Das wäre sowohl für die Patientin als auch für die Volkswirtschaft besser.

Ist das realistisch?

Es bleibt wohl ein Wunsch. Offensichtlich ist immer noch genug Geld im System, sodass der gesellschaftspolitische Druck, etwas zu ändern, den Partikularinteressen der Krankenkassen, der Verbände und der Leistungserbringer zum Opfer fällt.

Der Berner SVP-Gesundheits­direktor Pierre Alain Schnegg will die Leistungsaufträge ­restriktiver verteilen und so dem Überangebot im Raum Bern ­entgegenwirken. Ist das nur ein Tropfen auf den heissen Stein?

Nein, ich finde die neue Spitalversorgungsplanung vom Grundsatz her gut. Für einzelne Standorte könnte sie Veränderungen zur Folge haben – auch innerhalb der Insel-Gruppe. Aber es ist wichtig, dass die aktuelle Planung endlich die Qualität einer Behandlung in den Vordergrund stellt.

Was waren im medizinischen Bereich die grössten Veränderungen, die Sie während Ihrer Karriere mitgemacht haben?

Ein Beispiel: Während meiner Laufbahn als Hämatologe haben Erkenntnisse über die DNA und die genomische Medizin in Forschung und Klinik Einzug gehalten. Ich durfte dabei bahnbrechende Entdeckungen hautnah miterleben. Eine Sternstunde war für mich die Entdeckung der Tyrosinkinase-Inhibitoren. Diese Medikamente haben die Behandlung der chronische myeloischen Leukämie – einer Form des Blutkrebses – grundlegend verändert und vielen Patienten mit dieser vorher fatal verlaufenden Erkrankung Jahre der Remission geschenkt.

Was waren die schwierigsten Momente?

Einerseits schwere medizinische Zwischenfälle wie jener Anfang 2000. Damals hatte ein Kardiotechniker eine Herz-Lungen-Maschine nicht richtig zusammengebaut, was zum Tod eines Patienten führte. Solche Momente sind dramatisch und erschütternd. Da schläft man auch schlecht. Andererseits waren für mich Trennungen von Klinikdirektoren belastend. Zum Glück blieb das die Ausnahme.

Sie haben bereits im Januar den «Operationssaal der Zukunft» eröffnet. Werden Roboter die Arbeit der Ärzte oder Chirurgen einmal komplett übernehmen?

Die Robotik wird den Chirurgen immer mehr unterstützen, sodass dieser noch präzisier und sicherer wird. Aber den Menschen wird es immer benötigen. Ein Roboter kann die Begeisterung und die Empathie eines Neurochirurgen nicht ersetzen. Eine Maschine wird nie bereit sein, die zusätzliche Meile zu laufen, um noch besser zu werden. Das machen nur Menschen. Und um Menschen geht es in einem Spital zuerst.



Zur Person: Andreas Tobler war von 2003 bis 2013 Ärztlicher Direktor des Berner Inselspitals, anschliessend bis zu seiner Emeritierung ­Ende Juni 2016 auch von der neuen Insel-Gruppe. Zudem war Tobler Mitglied der Geschäftsleitung. (Berner Zeitung)