Finanzielle Lage der Berner Gemeinden ist «gut und stabil»

Die rund 350 bernischen Gemeinden befinden sich in einer insgesamt guten und stabilen finanziellen Situation. Diesen Schluss zieht die bernische Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK), nachdem der neuste Bericht zu deren finanziellen Lage vorliegt.

Der Bericht fasst die Situation im Jahr 2015 zusammen und zeigt, dass die bernischen Gemeinden Ende 2015 insgesamt mehr Ausgaben als Einnahmen auswiesen. Das schreibt die JGK in einer Mitteilung vom Donnerstag. Doch reduzierten sich diese Mehrausgaben im Vergleich mit Ende 2014 von 55 auf 50 Franken pro Einwohner.

Zudem schreibt die JGK diesen Verlust dem Wechsel des Rechnungsmodells im Kanton Bern zu. Das Jahr 2015 war das letzte, in dem die bernischen Gemeinden ihre Rechnungen gemäss dem Modell HRM1 erstellten. Ab dem Rechnungsjahr 2016 gilt Modell HRM2.

Unter HRM2 dürfen sie nur noch ordentliche Abschreibungen verbuchen. Deshalb tätigten viele Gemeinden im Jahr 2015 noch sogenannte «übrige Abschreibungen». Diese nahmen im Jahr 2015 verglichen mit dem Vorjahr um 69 Prozent zu. Ohne diese zusätzlichen Abschreibungen hätten die bernischen Gemeinden insgesamt klar positiv abgeschlossen. Die Zahl der Gemeinden mit einem positiven Rechnungsabschluss nahm um 24 zu.

Leicht bessere Finanzkennzahlen

Dass es den bernischen Gemeinden insgesamt gut geht, zeigen laut JGK auch Finanzkennzahlen wie etwa der Selbstfinanzierungsgrad. Diese Finanzkennzahlen verbesserten sich im vergangenen Jahr insgesamt leicht. Der Selbstfinanzierungsgrad stieg im Jahr 2015 über alle Gemeinden hinweg auf 109,8 Prozent.

Diese Zahl zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel gedeckt werden können. Die JGK schreibt auch, in mehr als der Hälfte der Berner Gemeinden seien die Vermögenserträge höher als die Schuldzinsen.

Nur zwei bernische Gemeinden wiesen Ende 2015 einen Bilanzfehlbetrag auf. Vor zehn Jahren hatten noch dreizehn Gemeinden kein Eigenkapital aufgewiesen. Der Berner Regierungsrat habe den «Bericht Gemeindefinanzen 2015» mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, resümiert die JGK.

Auch negative Entwicklungen

Die JGK spricht aber auch von negativen Entwicklungen: Das Eigenkapital aller bernischen Gemeinden sank leicht um vier Prozent auf total 1086 Franken je Einwohner. Und die Zahl der Gemeinden mit einem Vorschuss für Spezialfinanzierungen nimmt zu.

Das heisst, dass in diesen Gemeinden die Gebühren nicht ausreichen, um eine bestimmte Aufgabe - beispielsweise die Abwasserentsorgung - zu finanzieren. Eine weitere Entwicklungen hebt die bernische JGK in ihrer Mitteilung hervor: Es gibt immer weniger Gemeinden, deren Eigenkapital mehr als acht Steuerzehntel ausmacht. Landesweit gesehen befinden sich die bernischen Gemeinden mit den Zahlen von 2015 im Mittelfeld.

Den Bericht Gemeindefinanzen 2015 hat der Kanton Bern auf seiner Internetseite veröffentlicht: //www.be.ch/gemeinden (tag/sda)