Um mithalten zu können, müsste Bern mehr sparen

505,5 Millionen Franken. So viel müsste der Kanton Bern in einigen Bereichen einsparen, um das Durchschnittsniveau von vergleichbaren Kantonen zu erreichen. Das zeigt eine Studie, welche die Berner Regierung beim Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel in Auftrag gegeben hat. Sie dient als eine von mehreren Grundlagen für das Sparpaket von jährlich 185 Millionen Franken, über das der Grosse Rat im November debattieren wird.

Struktur ist ein Nachteil

Einige Erkenntnisse aus der Studie bestätigen das bekannte Bild des Kantons Bern: Seine Wirtschaft ist schwächer als jene der Gesamtschweiz, und obschon er überdurchschnittlich hohe Steuern einnimmt und Geld aus dem interkantonalen Finanzausgleich erhält, liegt seine Finanzkraft fünf Prozent unter dem Schweizer Durchschnitt.

Zum Verhängnis wird Bern seine Struktur als weitläufiger Landkanton. Die Kosten, die dadurch entstehen, kann er nicht beeinflussen. Auch wenn er seine Aufgaben mit durchschnittlicher Effizienz erfüllt, fallen deshalb auf Dauer um fünf Prozent hö­here Kosten an, damit durchschnittliche Leistungen erbracht werden. Der Kanton Bern arbeitet insgesamt zwar schon günstiger als vergleichbare Kantone, müsste aber günstiger sein, um sein Strukturdefizit aufzufangen.

Diese Strukturen wirken sich vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich teuer aus. Dennoch gibt es nach der Studie in einigen Bereichen Handlungsspielraum.

Ineffizient oder hohes Niveau

BAK Basel beziffert, wie stark die Nettoausgaben sinken müssten, um auf das durchschnittliche Niveau der Vergleichsgruppe zu kommen. Von 28 Aufgabenfeldern weisen 10 eine solche Kostendifferenz auf, die gesamthaft 587,6 Millionen Franken ausmacht. Zieht man die Beträge ab, welche die Gemeinden an diese Summe beisteuern würden, bleibt dem Kanton eine Kostendifferenz und somit ein Handlungsspielraum von 505,5 Millionen Franken.

Laut der Studie sollte das Augenmerk vor allem auf die Bereiche Berufsbildung, allgemeine Verwaltung, Denkmalpflege und Heimatschutz, Psychiatrie, Alter und Invalidität gelegt werden. Dort sind zum Teil die Beträge hoch, zum Teil trägt der Kanton die Kosten allein.

Da Bern in diesen Bereichen überdurchschnittlich teuer ist, kann dies auf Ineffizienz, aber auch auf ein gewollt überdurchschnittliches Leistungsniveau hinweisen. Beides wäre politisch beeinflussbar. BAK Basel betont, dass es sich nicht um mögliche Sparposten handelt, sondern lediglich eine Kostendifferenz aufgezeigt wird.

Teils wurde schon gespart

Zum Teil hat der Kanton in diesen Bereichen schon politisch gehandelt. Die Zahlen, die BAK Basel verwendet, stammen aus dem Jahr 2014. Damals griffen noch nicht alle Massnahmen, die der Grosse Rat mit dem Sparpaket ASP 2014 beschlossen hatte.

Berücksichtigt man diese, relativiert es die möglichen Handlungsfelder etwa in den Bereichen Berufsbildung, Psychiatrie, Alter (Spitex und Langzeitpflege) und allgemeine Verwaltung. Allerdings besteht überall weiterhin Spielraum.

Zudem haben sich die Bedingungen auch abgesehen von den nicht berücksichtigten Sparmassnahmen verändert. So steigen etwa die Kosten im Bereich Alter gemäss der demografischen Entwicklung stetig an, und auch andere Kantone haben eventuell in einigen der Bereiche Massnahmen ergriffen.

In zwei Bereichen jedoch ­äussert sich BAK Basel klar: Beim Aufgabenfeld Invalidität wurde bislang mit 3 Millionen Franken im Vergleich zur Kostendifferenz von 170,7 Millionen Franken ­wenig gespart. Keine Ver­anlassung für grössere Reduktionen sieht die Institution hingegen bei der Polizei, obschon auch diese ein Kostendifferenzial aufweist. Dies, weil der Kanton bereits Massnahmen ergriffen hat, die über die angegebenen 5,2 Millionen Franken hinaus­gehen.

Sparen, wo man teurer ist

Die Berner Regierung berücksichtigt auch andere Analysen für das nun vorliegende Sparpaket. Dennoch finden sich im Paket auch Sparvorschläge, die klar den von BAK Basel bezeichneten Handlungsspielräumen zugeordnet werden können.

Etwa die Massnahmen bei der Spitex (Patientenbeteiligung, Versorgungspflichtbeiträge), die dem Bereich Alter zuzuordnen sind. Oder die Reduktion für die Brückenangebote für Berufsbildung oder die Kürzungen bei den Staatsbeiträgen für Behinderteninstitutionen. Auch bei der Psychiatrieversorgung oder bei Ergänzungsleistungen möchte die Regierung den Sparhebel an­setzen.

Einige der Handlungsspielräume, die sich aus dem Kantonsvergleich ergeben, tauchen zudem bei einer anderen Analyse auf, die der Regierung als Grundlage fürs Sparpaket diente: bei der Wachstumsanalyse.

Sie zeigt etwa, dass das Aufwandwachstum bei den Angeboten für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs- oder besonderen Bildungsbedarf die Kantonskasse mit hohen Beträgen belastet. Sie zeigt aber auch, dass zum Beispiel bei der Berufsbildung der Aufwand bereits gesenkt werden konnte. (Berner Zeitung)