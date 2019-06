Asyl-Aktivisten protestieren vor Berner Rathaus gegen Isolation

Der Grosse Rat nahm am Montag die Juni-Session in Angriff. Er wird diese Woche das neue Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich beraten. Vor dem Rathaus haben Flüchtlinge und Aktivisten gegen die Anwesenheitspflicht in den Asylunterkünften demonstriert. Die Isolation verunmögliche die Integration, machten sie geltend.