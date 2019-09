Berner Regierung setzt «Meilenstein für den Naturschutz»

Die Berner Regierung hat den Sachplan Biodiversität genehmigt. Das ist ein Plan, der Behörden, Gemeinden und Organen der Regionen verbindlich aufzeigt, wo und wie die Förderung der Biodiversität verstärkt und ihr Erhalt verbessert werden muss.

Wie der Regierungsrat am Montag mitteilte, enthält der Plan beispielsweise Massnahmen im Bereich Jagd und Wildtierschutz – etwa eine Regelung, wie im Fall von Konflikten vorzugehen ist, welche der Biber hervorruft.

Auch zu Wildwechselkorridoren listet der Plan Massnahmen auf, und zu Lebensräumen gefährdeter Fischarten. Massnahmen zu Waldreservaten und Biodiversitätsflächen in der Landwirtschaft sind weitere Inhalte des Plans. Er ist am 1. September in Kraft getreten und war der letzte noch fehlende Baustein im kantonalen Biodiversitätskonzept.