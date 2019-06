Berner Städte warnen vor Steuerausfällen

Bei der Unternehmenssteuern erwarten die fünf Gemeinden, dass der Kanton eine Diskussion über eine nationale Harmonisierung anstösst. Anzustreben sei eine schweizweit geltende Mindestbesteuerung für juristische Personen.

Thun ebenfalls skeptisch

Auch die Stadt Thun veröffentlichte am Dienstag ihre Vernehmlassungsantwort. In manchen Punkten geht sie einig mit den fünf anderen Städten und Gemeinden; auch sie warnt beispielsweise vor einem Verlust an Steuersubstrat.

Thun will aber wie die Regierung, dass der Kanton Bern den Handlungsspielraum aus der Steuer-AHV-Vorlage voll ausschöpft. Bern, Burgdorf & Co schlagen hingegen vor, zunächst mit einer moderaten Umsetzung Erfahrungen zu sammeln. Sonst enge man den künftigen Handlungsspielraum bei der Steuerpolitik unnötig ein.

Umstrittene Punkte

Der Berner Regierungsrat hatte seine Pläne für die Steuergesetzrevision 2021 Anfang April in die Vernehmlassung geschickt. Nach dem Nein des Stimmvolks zu tieferen Unternehmenssteuern will er nun die natürlichen Personen entlasten.

SVP, FDP und GLP beharren aber weiter auf tieferen Steuern für die Unternehmen, wie ein Blick auf die Vernehmlassungsantworten zeigt - ebenso der Handels- und Industrieverein. Auch die BDP bedauert, dass das Thema gänzlich aus der Vorlage gestrichen wurde. Die EVP plädiert für eine Anpassung der Gewinnsteuertarife, die vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen zugute kommt.

Die Linke hatte den Widerstand gegen tiefere Unternehmenssteuern angeführt und die Volksabstimmung gewonnen. Auch von ihr kommt nun Kritik an der neuen Vorlage. So bezeichnet die SP der Erhöhung der Abzüge für die Kinderbetreuung als Augenwischerei. Für Leute mit kleinen und mittleren Einkommen bringe sie keine spürbare Entlastung.