Bernerin übergibt 140'000 Franken an falsche Polizisten

Parallel dazu tauscht sich die Kantonspolizei mit Finanzinstituten im Kanton Bern über das Phänomen aus. «Haben die gut geschulten Täter ihr Opfer soweit verunsichert und unter Druck gesetzt, dass es vom Konto Geld abgeben will, ist das überlegte Vorgehen der Mitarbeitenden in der Bank eine weitere Möglichkeit, den Betrug zu verhindern», erklärt Michael Fichter weiter. «Mehr als einmal hat das kritische und empathische Nachfragen des Schalterpersonals dazu beigetragen, dass es beim Betrugsversuch geblieben ist.»

So entlarven Sie die falschen Polizisten

Auch wenn die Täter ihr Vorgehen in den vergangenen zwei Jahren laufend verändert und verfeinert haben, lässt sich der Betrug immer an einem einzigen Merkmal erkennen: «Die echte Polizei verlangt nie, dass Sie ihr Geld oder Wertsachen übergeben oder es hinterlegen sollen», klärt Michael Fichter.

«Egal, was ihnen die angebliche Polizistin oder der angebliche Polizist erzählt - einen solchen Anruf können Sie ohne schlechtes Gewissen sofort beenden. Legen Sie den Hörer auf und melden Sie es dann der echten Polizei.» Darüber hinaus bittet der Präventionschef auch die jüngere Bevölkerung um Mithilfe: «Sprechen Sie mit älteren Personen in ihrem Umfeld darüber und geben Sie die Informationen weiter. Sie helfen damit effektiv, den Tätern das Handwerk zu legen.» So schützen Sie sich, Verwandte und Bekannte