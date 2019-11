Grosser Rat debattiert über Steuern, Finanzen und Medien

137 Geschäfte stehen auf der Traktandenliste: Der bernische Grosse Rat beginnt nächsten Montag seine reich befrachtete Wintersession. Zu den Schwerpunkten gehören die Steuergesetzrevision und eine Finanzdebatte.

Gleich am ersten Tag berät der Rat den Medienbericht der Regierung. Diese stellt eine indirekte Förderung der Medien zur Diskussion. Der Kanton könnte zum Beispiel die Regionalbüros der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Bern und Biel finanziell unterstützen. In der vorberatenden Kommission stiess dieser Vorschlag auf geteiltes Echo.