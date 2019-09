BKW setzt weiter auf Kohle- und Gaskraft

Das neue Ziel betrifft aber nur die installierte maximale Leistung in den Kraftwerken und täuscht über die produzierte Strommenge hinweg. Gerade Windanlagen laufen naturgemäss längst nicht immer am Limit, während Kohle- und Gaskraftwerke sowie AKW konstant viel Bandenergie liefern können.

So produzierten die Wasserkraftwerke zusammen mit den neuen Erneuerbaren (Wind, Fotovoltaik, Biomasse, Kleinwasser) 2018 nur 41 Prozent der Strommenge der BKW. Das AKW Mühleberg lieferte rund 25 Prozent. Der Rest stammte aus Gaskraftwerken in Italien, aus dem Kohlekraftwerk Wilhelmshaven in Norddeutschland und den Atomkraftwerken Leibstadt AG und Cattenom (F), an denen die BKW beteiligt ist.

Umbau dauert Jahrzehnte

Ein Konzern mit vollständig nachhaltiger Stromproduktion wird die BKW noch lange nicht. Obwohl im Zentrum der Strategie die Investitionen in erneuerbare Energiequellen stehen, neben dem Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts. Und obwohl Klimaaktivisten die Beteiligung am Kohlekraftwerk Wilhelms­haven schon lange kritisieren.

Warum also strebt die BKW nicht 100 Prozent Stromproduktion aus erneuerbaren Energien an? Mit dem neuen Ziel stelle das Unternehmen «Ehrlichkeit über Image», sagte Thoma am Dienstag an der Halbjahresmedienkonferenz zu dieser Zeitung. Der Umbau des Energiesystems gehe nicht von einem Tag auf den anderen, sondern dauere Jahrzehnte.

Deshalb stehen die Gas- und Kohlekraftwerke bis auf weiteres nicht zur Debatte: «Ich bin überzeugt davon, dass es für die BKW besser ist und mehr Unternehmenswert generiert, wenn wir an unseren Kraftwerken und Beteiligungen, auch wenn sie fossil sind, noch festhalten.»