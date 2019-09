BLS-Chef lässt Kandidatur offen

Der Fokus richtet sich damit noch etwas stärker auf den Chef der grössten Bahngruppe der Schweiz nach den SBB: Bernard Guillelmon von der BLS. Er leitet das Berner Unternehmen seit elf Jahren. Dass er nach einer solchen Zeitspanne und im Alter von 53 Jahren überlegt, ob er noch einen anderen Job übernehmen möchte, liegt auf der Hand. Auf Anfrage lässt er aber offen, ob er am SBB-Chefposten interessiert ist. «Kein Kommentar», heisst es dazu vom Konzernsitz.

Guillelmon sagt also weder Ja noch Nein. Für ihn sprechen einige Erfolge bei der BLS: der erkämpfte Ausbau des Lötschberg-Basistunnels, die Gewinne im schwierigen Güterverkehrsgeschäft, die problemlose Inbetriebnahme von Doppelstockzügen oder die Ticket-App Lezzgo.

Die ersehnten Konzessionen für den gewinnträchtigen Fernverkehr hat er dagegen nicht erhalten. In den jahrelangen Streit zwischen SBB und BLS musste die neue VerkehrsministerinSimonetta Sommaruga eingreifen. Sie sprach Guillelmon immerhin zu, dass die BLS auf drei Linien des Fernverkehrs mit eigenem Personal und eigenen Zügen fahren darf.

Gering geschätzter Gegner

Ob die gelernte Pianistin denDirigentenstab für die SBB an Guillelmon übergeben möchte, der gut Cello spielt, ist aber fraglich. Bei den Bundesbahnen wünschen sich viele einen Bähnler an der Spitze, der sich im Kerngeschäft hochgearbeitet hat. Guillelmon ist Ingenieur in Mi­krotechnik, arbeitete für die BKW und machte eine Managementausbildung an der französischen Elitehochschule Insead.

Er arbeitete zwar einige Jahre für die SBB in Führungsfunktionen. Doch dort ist er für viele Mitarbeiter – vor allem im Kader – mit dem Streit um den Fernverkehr zum verachteten und gering geschätzten Gegner geworden. Diese Leute für sich zu gewinnen, wäre eine sehr schwere Aufgabe.