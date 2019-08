Cheflöhne staatsnaher Betriebe auf dem Prüfstand

Die Berner Regierung will näher prüfen, was sie gegen hohe Löhne bei staatsnahen Betrieben wie der BKW tun kann. Das schreibt sie in einer Antwort auf gleich vier Vorstösse im bernischen Grossen Rat.

Wie aus der am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Antwort hervorgeht, will sich die Regierung in einem ersten Schritt «vertieft» mit der Vergütung von Kaderleuten und Verwaltungsratsmitgliedern auseinandersetzen.

Nach dieser Auslegeordnung, wie die Regierung schreibt, will sie die Umsetzungsmöglichkeiten analysieren. Die Ergebnisse der Abklärungen sollen dem Grossen Rat vorgelegt werden. Der Regierungsrat beantragt, alle in den vier Grossratsvorstössen enthaltenen Forderungen anzunehmen – die meisten in Form des Postulats, also als Prüfauftrag.