Das Comeback der Pensionäre verläuft nicht reibungslos

Am Anfang nahm der Vater* die Lehrerwechsel in der Schulklasse seines Sohnes lediglich zur Kenntnis. Als es dann immer mehr wurden, machten sich langsam Besorgnis und Ärger breit. «Die Klasse ist weder einfach noch schwierig. Die Kinder sind Individualisten, die auf eine Lehrperson angewiesen wären, die Ruhe und Kontinuität vermittelt», sagt der Vater. Was er aber in den letzten Monaten erlebt hat, ist das Gegenteil davon.