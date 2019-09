Der Grosse Rat liest Beatrice Simon die Leviten

Ein Filetstück geniesst man normalerweise Bissen für Bissen. Man zerteilt es andächtig mit dem Messer, kaut langsam und reibt sich danach den Bauch. Die zweite Woche der Herbstsession im Grossen Rat begann am Montag mit einem solchen «Filetstück» – so nannte Grossratspräsident Hannes Zaugg (GLP, Uetendorf) den Fonds für grosse Investitionen wie etwa die Bildungscampusse in Bern und Burgdorf oder den Medizinalstandort. Weil der Kanton zu stark verschuldet ist, darf er sich nicht neu verschulden. Allein über die laufende Rechnung könnte er die Investitionen aber nicht stemmen.