Der lange Weg zum Hochwasserschutz

Wenn der Regen fällt, kann es schnell gehen an der Gürbe. Dann kann aus dem Flüsschen, das in den Höhen des Gantrisch entspringt, ein reissendes Ungeheuer werden, das Häuser, hektarweise Ackerland, ja ganze Ortschaften bedroht.

Mühlethurnen zum Beispiel. An diesem Junitag fliesst das Wasser gemächlich durch den Ort in der Ebene des Gürbetals. Heinrich Wildberger steht in Gummistiefeln am kahlen Ufer, das derzeit eine gewaltige Baustelle ist. Seit zwanzig Jahren beschäftigt er sich nun mit dem Fluss – und genauso lange soll er den Bach zähmen.