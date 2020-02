Der neue CSL-Chef plant den nächsten Ausbau

250 Millionen Franken investiert CSL Behring bereits in den Bau eines neuen Gebäudetrakts an der Wankdorfstrasse in Bern. Der sechsgeschossige (davon drei unterirdische) Erweiterungsbau für rund 50 neue Arbeitsplätze steht, der Innenausbau läuft. Anfang 2021 soll in dem Gebäude eine neue Produktionsanlage in Betrieb gehen. «Wir sind absolut auf Kurs», sagt Martin Schären, der neue Standortleiter von CSL Behring in Bern.