Anders als die mutig aufspielenden Thuner, die nach der fünften Niederlage in Folge nun schon seit fünf Spieltagen auf dem Abstiegsplatz liegen. «Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen», sagt Marc Schneider, lobt sein Team dafür, dass es nie aufgegeben habe. «Aber uns klebt im Moment einfach das Pech am Fuss oder am Kopf.» Es ist ein Satz, der je nach Tonalität wie eine Resignation verstanden werden kann. Doch als der Thuner Trainer das sagt, wirkt er alles andere als resignierend. Im Gegenteil: Der 39-Jährige ist mit der Leistung seines Teams zufrieden wie selten in den letzten Wochen. Weil er gesehen hat, wozu es spielerisch in der Lage ist.

Schneiders Optimismus

Gut gespielt, nicht belohnt. Es ist das Fazit, das sich für viele Thuner Auftritte in dieser Saison ziehen lässt. Noch nie war die Diskrepanz zwischen Leistung und Ertrag indes so gross wie am Samstag. 26 Schüsse verzeichneten die Oberländer gemäss offizieller Ligastatistik, der FCZ schoss derweil nur viermal aufs Tor und reüssierte einmal. «Es tut mir extrem leid für die Jungs», sagt Schneider. «Aber ich bin überzeugt, dass wir uns mit so einer Leistung irgendwann werden belohnen können.»

Schneider ist vom Naturell her ein Optimist, ebenso Sportchef Andres Gerber. Das haben die beiden in dieser schwierigen Phase bewiesen. Die Leidensfähigkeit des Führungsduos wurde nach dem Rückschlag erneut strapaziert. Mit Lugano und Servette holten zwei Konkurrenten das Punktemaximum. Xamax, der Gegner der Thuner am kommenden Samstag, punktete in Basel, sodass der FCT ein Wochenende zum Vergessen erlebte. Nun liegt er sechs Punkte hinter dem Nichtabstiegsplatz. Ein Sieg in Neuenburg wird mit dieser Ausgangslage fast zur Pflicht.