Einheimisches Holz ist immer gefragter

Die Holznutzung im Kanton Bern nimmt laufend ab. Wieso?

Thomas Lüthi: Weil die Waldbewirtschaftung kaum rentiert. Je günstiger die ausländischen Produkte sind, umso weniger wird bei uns geholzt.

Es steht also schlecht um die Berner Wald- und Holzwirtschaft?

Das kann man nicht pauschal sagen. Wir haben einige sehr innovative Betriebe, und zwar auf allen Stufen der Holzkette, vom Wald über die Sägereien und die weiterverarbeitenden Unternehmen bis hin zu Holzbauunternehmen und Schreinereien. Uns fehlen aber Kapazitäten in der Weiterverarbeitung, also zur Herstellung von Produkten für den Holzbau wie zum Beispiel Brettschichtholz oder Brettsperrholz.