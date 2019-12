Feierlicher Empfang für Simonetta Sommaruga und Hans Stöckli

Nach dem offiziellen Festakt mit viel Politprominenz und einer Begegnung mit der Bevölkerung in der Bieler Altstadt geht es am späten Nachmittag zum Dinner auf den Gurten, der in Sommarugas Heimatgemeinde Köniz liegt.

Die beiden Sozialdemokraten wurden Anfang Dezember von der Vereinigten Bundesversammlung zur Bundespräsidentin respektive zum Ständeratspräsidenten gewählt. Die Ratspräsidien werden jährlich turnusgemäss vergeben.

Für Simonetta Sommaruga ist es bereits die zweite Amtszeit als Bundespräsidentin. Für den 67-jährigen Ständerat Hans Stöckli die Krönung einer langen Politkarriere.

Stadtvater mit Leib und Seele

Sie begann im Alter von 27 Jahren an seinem Wohnort in Biel. 1979 trat Stöckli der SP bei und wurde 1984 in die Bieler Stadtregierung gewählt. Ab 1990 war Stöckli 20 Jahre lang mit Leib und Seele Stadtpräsident.

Als «Mr. Expo» weibelte Stöckli Anfang der Nullerjahre unermüdlich für die Landesausstellung Expo.02. In Biel stand eine der temporären Arteplages. Es folgten weitere Schritte in Stöcklis Politkarriere vom bernischen Grossen Rat über den Nationalrat in den Ständerat. Der Bieler gilt als politischer Pragmatiker.