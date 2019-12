Ferienbetreuung von Kindern: Bald zahlt der Kanton Bern mit

Wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte, wird der Kanton pro Kind und Tag 30 Franken zahlen. Er übernimmt damit rund einen Drittel der Kosten. Den Kantonsangaben zufolge bieten heute über 30 Gemeinden im Kanton Bern solche Angebote an. Damit noch mehr Gemeinden dazustossen oder bereits bestehende Angebote ausweiten können, beteiligt sich der Kanton neu an der Finanzierung.