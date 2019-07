Gewitter fegt über den Kanton Bern

Über die Region Bern sind am Samstagnachmittag heftige Gewitter hinweggefegt. Der Gewitterzug sei von West nach Ost entlang der Voralpen durch die Schweiz gezogen, wie der Meteorologe Ludwig Zgraggen von Meteoschweiz auf Anfrage sagte. In der Zentralschweiz seien Windspitzen von 90 bis 110 km/h gemessen worden. In Thun habe der Wind Spitzen von 94 km/h erreicht (siehe Video oben).