Grosser Rat entscheidet über umstrittenen Fonds

Diese Bremse sei in der Verfassung verankert und dürfe nicht ausgehebelt werden. Der Regierungsrat hingegen sagt, ein Jurist habe vor zehn Jahren festgehalten, der damals geschaffene Fonds zur Deckung von Investitionsspitzen sei verfassungsmässig. Auch in anderen Kantonen und beim Bund gebe es solche Fonds. Ein solches «Vorsparen» verletzte die Schuldenbremse nicht.

Die Bedeutung des Streits ist nicht zu unterschätzen: Laut der Kantonsregierung muss auf den Bau eines Bildungscampus in Burgdorf verzichtet werden, wenn der Grosse Rat das Gesetz zur Schaffung des Fonds ablehnt. Andere Priorisierungen und Verzichte seien unausweichlich.

Hintergrund des Streits ist, dass die Berner Regierung in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen tätigen will. Sie hat sich in der «Vision 2030» das Ziel gesetzt, den Kanton wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Deshalb brauche es Investitionen, beispielsweise in Schulgebäude und Verkehrsprojekte.

Investieren sei schon gut, entgegnet die FiKo. Doch brauche es eine Erhöhung der ordentlichen jährlichen Nettoinvestitionen. Zudem müsse der Investitionsplan gestrafft und einzelne Vorhaben müssten gestrichen werden. Gespiesen werden soll der neue Fonds unter anderem mit Gewinnausschüttungen der Nationalbank.

Klarere Regeln für Rohstoffabbau

Zwei weitere Gesetze legt die Regierung dem Grossen Rat im September vor: Das Baugesetz und das Bergregalgesetz. Mit einer Änderung des Baugesetzes will die Berner Regierung den Gemeinden die Möglichkeit geben, in bestimmten Fällen eigene Regelungen für die Abschöpfung von Planungsmehrwerten erlassen zu können. Erste 2016 hatte der Grosse Rat neue Bestimmungen erlassen. Doch führten diese im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen zu einer Flut von Einsprachen. Nun soll dieses «gesetzgeberische Versehen», wie es hiess, korrigiert werden. Planungsmehrwerte entstehen dann, wenn ein Grundstück ein-, um- oder aufgezont wird.